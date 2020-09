Für Perspektive in Corona-Krise

Veranstaltungsbranche demonstriert vor Landtag in Erfurt

02.09.2020, 08:06 Uhr | dpa

Wiesbadener Demonstranten halten ein Banner mit der Aufschrift "Hilfe für die Veranstaltungswirtschaft": Auch in Erfurt wollen Akteure der Branche auf ihre Lage in der Corona-Krise aufmerksam machen. (Quelle: Michael Schick/imago images)

Vor dem Thüringer Landtag in Erfurt wollen Akteure der Veranstaltungsbranche erneut auf ihre schwierige Lage in der Corona-Krise aufmerksam machen. Sie fordern einen Rettungsdialog mit der Regierung.

Eine Absage nach der anderen durch die Corona-Krise hat die Veranstaltungsbranche hart getroffen und Aussicht auf große Besserung gibt es noch nicht: Um auf ihre schwierige Lage aufmerksam zu machen, wollen sich Vertreter der Branche am Mittwoch vor dem Landtag in Erfurt treffen. Bei der Kundgebung soll es um Forderungen an die Politik und um Hilfen für die Branche gehen.

"Wir fordern einen Rettungsdialog mit der Regierung, um Wege und Lösungen zu diskutieren, wie die Veranstaltungswirtschaft die Phase der zurzeit notwendigen Maßnahmen wirtschaftlich übersteht. Unsere Branche benötigt dringend eine Überlebensperspektive", heißt es in einem Aufruf der Organisatoren auf Facebook.

Die Veranstalter rechnen mit etwa 100 Teilnehmern, darunter Event-Techniker, Schausteller, Party-Ausstatter, DJs, Fotografen und andere Vertreter der Branche.