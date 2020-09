Täter aus dem rechten Spektrum

32-Jähriger wohl wegen St.-Pauli-Shirt attackiert

16.09.2020, 15:44 Uhr | t-online

Ein 32-Jähriger ist in einer Erfurter Straßenbahn zusammengeschlagen worden. Offenbar hatte sein Shirt vom FC St. Pauli die Täter provoziert – sie sollen zum rechten Spektrum gehören.

Ein 32-Jähriger ist am Sonntag in einer Straßenbahn in Erfurt von drei Männern zusammengeschlagen worden. Er war an der Haltestelle Blücherstraße in die Tram gestiegen und sofort von drei Männern verbal attackiert worden, wie die Polizei am Montag erklärt hatte. Dann schlug einer der Täter mehrmals auf das Opfer ein, bevor die drei Männer die Notbremse der Bahn betätigten und flohen.

Der 32-Jährige suchte Hilfe bei der Bundespolizei, welche kurz später die drei alkoholisierten Männer im Alter von 24, 27 und 36 Jahren stellen konnte. Nun hat die Polizei gegenüber dem MDR erklärt, dass das Täter-Trio dem deutlich rechten Spektrum zuzuordnen sei. Offenbar hatten sich die Angreifer von der Kleidung des Mannes provoziert gefühlt. Er trug ein Shirt der Hamburger Fußball-Klubs FC St. Pauli, dessen Fanszene als links gilt.

Zuletzt war es in Erfurt immer wieder zu politisch motivierten Angriffen gekommen. So etwa Anfang August, als auf Twitter ein Video kursierte, das einen Mann zeigte, der Passanten anpöbelte, mehrfach den Hitlergruß zeigte und sich dabei rassistisch äußerte.