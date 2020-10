Erfurt

Gericht: Verfassungsschutz-Kontrolle zunächst nicht ohne AfD

14.10.2020, 14:50 Uhr | dpa

Das Gremium zur parlamentarischen Kontrolle des Thüringer Verfassungsschutzes darf sich laut einer Gerichtsentscheidung zunächst nicht ohne zwei fehlende AfD-Mitglieder konstituieren. Eine entsprechende Entscheidung des Thüringer Verfassungsgerichtshofes wurde dem Landtag am Mittwoch zugestellt, wie die Landtagsverwaltung mitteilte. "Wir haben den Beschluss des Verfassungsgerichtshofs zu respektieren", erklärte Landtagspräsidentin Birgit Keller.

Zu der Entscheidung gibt es bislang keine Begründung, diese soll noch folgen, wie eine Sprecherin des Verfassungsgerichtshofes der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Die sogenannte Parlamentarische Kontrollkommission (PKK) besteht aus fünf Mitgliedern. Weil aber noch nicht alle Mitglieder gewählt wurden, konnte sich die Kommission bisher nicht konstituieren. Seit der Landtagswahl 2019, bei der die AfD zweitstärkste Kraft und stärkste Oppositionskraft im Parlament wurde, stehen der AfD-Fraktion zwei Plätze in der PKK zu. Allerdings scheiterte die Fraktion im Landtag bislang stets mit ihren Kandidaten und erreichte in keinem Fall eine Mehrheit.

Seitdem arbeitet die Kommission in der Zusammensetzung der vergangenen Wahlperiode. In ihr arbeitet zum Beispiel noch der frühere Linke-Abgeordnete Dieter Hausold, der inzwischen nicht mehr Mitglied des Landtages ist. Der ehemalige CDU-Abgeordnete Wolfgang Fiedler hat inzwischen seine Arbeit in der Kommission beendet. Dirk Adams dagegen wechselte als Justizminister in die Landesregierung und fiel dadurch aus dem Gremium raus. Damit sind derzeit nur noch drei Mitglieder in der Kommission alten Zuschnitts.

Landtagspräsidentin Birgit Keller hatte daher ins Spiel gebracht, dass die Kommission auch ohne AfD-Beteiligung neu gegründet wird. Dagegen ging die AfD-Fraktion vor dem Thüringer Verfassungsgericht nun erfolgreich vor.