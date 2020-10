Kurioser Polizeieinsatz

Betrunkener zeigt bei Kontrolle selbstgebastelten Führerschein

16.10.2020, 14:11 Uhr | dpa

Einen selbstgebastelten Führerschein legte ein Autofahrer bei einer Polizeikontrolle in Erfurt vor. Zuvor war der Betrunkene einer Polizistin außer Dienst aufgefallen.

Bei einer Kontrolle hat in Erfurt ein betrunkener Autofahrer der Polizei einen selbstgebastelten Führerschein vorgelegt. Der 57-Jährige habe am Donnerstag angegeben, das Dokument stamme aus Italien, teilte die Polizei am Freitag mit.



Aufgefallen war der Mann einer 35 Jahre alten Polizistin, die sich auf dem Heimweg vom Dienst befand. Sie hielt ihn davon ab, in sein Auto einzusteigen. Im Gespräch mit der Beamtin gab er zu, gefahren zu sein. Die hinzugerufenen Polizisten stellten bei dem 57-Jährigen einen Atemalkoholwert von fast drei Promille fest.