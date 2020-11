Mehrere Einsätze

Betrunkener Ehemann hält Erfurter Polizei auf Trab

16.11.2020, 09:55 Uhr | t-online

In Erfurt hat ein betrunkener Ehemann zwei Tage hintereinander für mehrere Polizeieinsätze gesorgt. Schließlich landete er zum Ausnüchtern in Gewahrsam.

Am Wochenende hat ein betrunkener Ehemann in Erfurt gleich mehrere Polizeieinsätze verursacht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der 34-Jährige am Freitagabend aus der gemeinsamen Wohnung verwiesen worden, weil er seine 41 Jahre alte Ehefrau geschlagen haben soll. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Körperverletzung ein.

In der Nacht zu Samstag kehrte der Mann jedoch zurück, öffnete gewaltsam die Tür des Wohnhauses und versuchte, wieder in die gemeinsame Wohnung zu gelangen. Die Polizei rückte erneut an und leitete ein zweites Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ein.

Mann bedroht Klinik-Mitarbeiter mit Klappmesser

Nachdem die 41-Jährige ihren Ehemann am Samstagmorgen in die Wohnung ließ, um sich auf dem Sofa auszuruhen und einige Sachen abzuholen, geriet das Ehepaar am Nachmittag offenbar erneut in eine Auseinandersetzung. Nachdem die Frau den 34-Jährigen aus der Wohnung geworfen hatte, soll dieser von außen lautstark gegen die Tür geklopft haben. Nachbarn fühlten sich gestört und riefen erneut die Polizei.

Während sich die Beamten bemühten, den Sachverhalt zu klären, habe der stark alkoholisierte Mann kurzzeitig das Bewusstsein verloren und musste von alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden, hieß es weiter. Als er wenige Stunden später wieder entlassen werden sollte, schien ihm das nicht zu passen. Mit einem Klappmesser bedrohte der 34-Jährige zwei Sicherheitsmitarbeiter. Diese konnten den Betrunkenen jedoch überwältigen und der Polizei übergeben. Zur Ausnüchterung verbrachte er die Nacht zu Sonntag in Gewahrsam.