In Mülltüten verpackt

Passant findet Dutzende tote Vögel in Erfurt

23.11.2020, 16:33 Uhr | t-online

Grausiger Fund in Erfurt: Ein Mann hat in Ilversgehofen mehrere Mülltüten voll mit Tierkadavern entdeckt. Offenbar handelt es sich dabei um tote Tauben. Die Polizei rätselt zu den Hintergründen.

In Erfurt hat die Kriminalpolizei nach einem mysteriösen Fund Ermittlungen aufgenommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte ein Zeuge am Samstagmittag im Bereich Ilversgehofen mehrere Mülltüten gefüllt mit Tierkadavern gefunden. Dabei soll es sich ersten Ermittlungen zufolge um 30 bis 40 verendete Tauben handeln.

Weil bisher völlig unklar sei, woher die Vögel stammen und wie sie zu Tode kamen, wurden die Kadaver am Montag dem Landesamt für Verbraucherschutz in Bad Langensalza für weitere Untersuchungen übergeben. Zeugen werden gebeten, sich an die Erfurter Kriminalpolizei zu wenden.