Erfurt

Griff ins Katzenklo: Diebe stehlen großes Paket

08.12.2020, 12:15 Uhr | dpa

Auf reiche Beute vor Weihnachten hatten offensichtlich Diebe in Erfurt gehofft, die einem Zusteller ein Paket aus dem Transporter stahlen. Der Bote stellte am Montag gerade eine Sendung zu und ließ dabei sein Fahrzeug offen, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Die Diebe hätten sich daraufhin ein großes, schweres Paket geschnappt, es in ihr Auto geladen und seien davon gefahren.

Beim Öffnen des gestohlenen Paketes dürften die Täter eine unerwartete Bescherung erlebt haben: Anstelle von Unterhaltungselektronik oder hochwertigen Haushaltsgeräten erbeuteten sie 40 Liter Katzenstreu.