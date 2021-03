Erfurt

Neue Impfzentren in Erfurt und Gera eröffnen

10.03.2021, 01:26 Uhr | dpa

Im Kampf gegen die Verbreitung des Coronavirus sollen in Thüringen am heutigen Mittwoch zwei neue überregionale Impfzentren eröffnet werden. In der Messehalle Erfurt und in der Panndorfhalle Gera sollen jeweils zwölf Impfkabinen zur Verfügung stehen, um künftig bis zu 10 000 Menschen wöchentlich zu impfen. Das Impfzentrum in der Landeshauptstadt wird vom Erfurter Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) eröffnet. In Gera wird zum Start des dortigen Zentrums Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) erwartet. Nach Angaben ihres Ministeriums seien an beiden Standorten bis zu 60 000 Impfungen bis Ende März machbar.