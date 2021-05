Flucht vor Polizei

Mann versteckt sich in Biotonne

02.05.2021, 15:27 Uhr | t-online

Eine Biotonne steht neben einer schwarzen Mülltonne: Auf der Flucht vor der Polizei hat sich ein Mann in einer Mülltonne versteckt. (Quelle: Symbolbild/spfimages/imago images)

Kein gutes Versteck: Auf der Flucht vor der Polizei hat sich eine Person in einer Mülltonne versteckt. Die Beamten wurden auf ihn aufmerksam, weil sich der Deckel der Biotonne nicht mehr vollständig schloss.

Ein "ungewöhnliches Versteck" hat die Erfurter Polizei einem Mann bescheinigt, der sich vor den Beamten in eine Biotonne flüchtete. Zeugen hatten die Polizei am Samstagnachmittag in den Südpark gerufen, da sie einen offenen Haftbefehl gegen die Person vermuteten.

Am Einsatzort angekommen, fehlte von dem Mann jedoch jede Spur. Nach einer kurzen Suche nach dem Gesuchten fanden die Beamten den Mann hockend in einer Biotonne vor der Polyklinik in der Melchendorfer Straße. Der Mann war offenbar zu groß für die Tonne, die sich nicht mehr richtig schloss.

Der offene Haftbefehl gegen den Mann bestätigte sich zwar nicht, wegen einer geringen Menge Betäubungsmittel erwarte ihn nun aber eine Strafanzeige.