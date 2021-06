Erfurt

"Goldene Spatzen" werden verliehen

11.06.2021, 01:50 Uhr | dpa

Das dieses Jahr hauptsächlich digital ausgetragene Deutsche Kindermedienfestival "Goldener Spatz" geht mit der Verleihung der Preise in Erfurt zu Ende. Die begehrten Trophäen werden am Freitag (16.00 Uhr) traditionell von der Kinderjury an ihre Favoriten vergeben. Die jungen Juroren hatten während der Festivalwoche die Beiträge vor Ort in Thüringen gesichtet und bewertet.

Im Wettbewerb standen in diesem Jahr 33 Film- und Fernsehbeiträge. Sie waren in fünf Kategorien ins Rennen um die "Goldenen Spatzen" gegangen. Das Festival gilt als das größte seiner Art in Deutschland und lockt sonst jährlich Tausende Kinder, Familien und Fachbesucher nach Thüringen. Coronabedingt konnte das Programm in diesem Jahr im Internet verfolgt werden.