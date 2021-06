Erfurt

Hanfpflanzen in Beeten von Bundesgartenausstellung entdeckt

15.06.2021, 14:20 Uhr | dpa

In eigens zur Bundesgartenausstellung angelegten Beeten hat ein Erfurter mehr als 80 Hanfpflanzen entdeckt. Bei einem Spaziergang sah der Mann am Montag die Pflanzen und verständigte die Polizei, wie am Dienstag mitgeteilt wurde. Die Einsatzkräfte benötigten den Angaben zufolge 45 Minuten, um die 10 bis 40 Zentimeter hohen Pflanzen sicherzustellen. Ob es sich um berauschende Gewächse oder womöglich um eine einfache Hanfpflanze aus einer Blumensamenmischung handelt, müsse die labortechnische Untersuchung zeigen.