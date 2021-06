Erfurt

Mutmaßliche Diebesbande auf Gelände von Autohaus gefasst

24.06.2021, 07:42 Uhr | dpa

Auf dem Gelände eines Autohauses in Erfurt hat die Polizei eine dreiköpfige mutmaßliche Diebesbande gefasst. Ein Sicherheitsbeamter entdeckte die Männer im Alter zwischen 25 und 30 Jahren in der Nacht zu Donnerstag und informierte die Polizei, wie diese am Donnerstag mitteilte. Ein 30-Jähriger wurde in direkter Tatortnähe gefasst. Ein 25-Jähriger flüchtete zunächst und versteckte sich in einem Busch bevor er ebenfalls gefasst wurde. Den dritten Dieb - 28 Jahre alt - fanden die Polizeibeamten in einem Auto in der Nähe des Autohauses. Alle drei Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Auf dem Gelände wurde unter anderem ein aufgebrochenes Fahrzeug des Autohauses gefunden. Im Laufe des Tages wird eine Entscheidung der Staatsanwaltschaft zu den Männern erwartet.