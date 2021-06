Polizei geht Hinweisen nach

Unbekannter verletzt zwei Männer wohl mit Messer – Fahndung

28.06.2021, 14:00 Uhr | dpa, t-online, AFP

Eine Straßenbahn fährt in die Haltestelle Färberwaidweg ein: Im Bereich Muldenweg/Färberwaidweg wurden am Morgen zwei Menschen mutmaßlich mit einem Messer angegriffen und verletzt. (Quelle: Reichel/dpa)

In Erfurt sind zwei Männer von einem Unbekannten mutmaßlich mit einem Messer angegriffen worden. Sie mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Die Polizei fahndet mit Hochdruck nach dem Täter.

Laut Polizeiangaben hat ein Unbekannter am Montagmorgen in Erfurt mutmaßlich zwei Männer mit einem Messer angegriffen und verletzt. Der Angreifer sei anschließend geflüchtet, teilte die Polizei am Montag mit. Die beiden Opfer im Alter von 45 und 68 Jahren wurden mit Schnittverletzungen in Krankenhäuser gebracht, wie der MDR unter Berufung auf die Polizei berichtet.

Nach Angaben einer Polizeisprecherin waren die Verletzungen nicht lebensbedrohlich. Weitere Details gab die Polizei zunächst nicht bekannt. Auch die Hintergründe des Angriffs waren noch unklar. Laut der Sprecherin konnten die beiden Angegriffenen bisher nicht zum Sachverhalt befragt werden, da sie sich in ärztlicher Behandlung befanden.

Die Polizei gehe auf der Suche nach dem Täter jedoch zahlreichen Zeugenhinweisen nach, hieß es am Nachmittag. Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge kannten sich Täter und Opfer nicht, sagte eine Polizei-Sprecherin. Die Polizei geht derzeit nicht von einer politisch motivierten Tat aus, da sie keinerlei Hinweise dafür habe.

Polizeiabsperrband liegt in Abfallkorb an der Straßenbahn-Haltestelle Färberwaidweg: Der mutmaßliche Angreifer flüchtete vom Tatort. (Quelle: Reichel/dpa)



Polizei bittet um Zeugenhinweise und mahnt zur Vorsicht

Laut Polizeimitteilung soll es im Stadtteil Wiesenhügel im Bereich des Muldenwegs und Färberwaidwegs gegen 6 Uhr morgens zu den Angriffen gekommen sein. Nach dem Flüchtigen wurde zunächst mit einem Hubschrauber gefahndet, später wurde ein Hund eingesetzt, um nach dem Mann zu suchen. Gesucht wurde schwerpunktmäßig im Erfurter Stadtteil Wiesenhügel.

Die Polizei bittet Zeugen weiterhin, sich mit Hinweisen unter 0361/7443-0 oder bei der Pressestelle der Landespolizeiinspektion Erfurt zu melden. Der Täter sprach demnach Deutsch und soll zwischen 20 und 30 Jahre alt sein. Zudem trug er offenbar einen braunen Pullover, eine dunkle Jogginghose und hat blondes bis rötliches, gelocktes Haar. Auffällig sei auch sein vernarbtes Gesicht, so die Polizei. Sie mahnt zur Vorsicht.

Am Freitag hatte ein 24 Jahre alter Somalier im bayerischen Würzburg drei Frauen mit einem Messer erstochen und sieben weitere Menschen verletzt – fünf davon lebensgefährlich. Er wurde festgenommen und ist in Untersuchungshaft.