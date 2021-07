Schlägerei am Alperstedter See

23-Jähriger bedroht Männer mit Messer

05.07.2021, 11:00 Uhr | t-online, mtt

Polizei im Einsatz (Symbolbild): Der mutmaßliche Täter konnte nachts in Erfurt gestellt werden. (Quelle: Sabine Gudath/imago images)

Wilde Prügelszenen am Lago di Alpi: Ein 23-Jähriger geriet in Rage, schlug auf mehrere Männer ein und zückte schließlich ein Messer.

Bei einer Veranstaltung am Alperstedter See bei Erfurt ist Sonntagabend ein 23-Jähriger durchgedreht. Wie die Polizei t-online mitteilte, geriet er gegen 22 Uhr mit einem 19-Jährigen in Streit. Hintergrund war eine Eifersüchtelei.

Er schlug und würgte seinen Kontrahenten. Als zwei andere Männer dazwischen gehen wollten, ging er auch auf sie los. Er zog ein Messer und bedrohte die Gruppe. Kurz darauf verließ er die Veranstaltung, schlug dabei noch einen weiteren Gast.

Gegen 1 Uhr am frühen Montagmorgen konnte der Wüterich in Erfurt von der Polizei gestellt werden. Er war gemeinsam mit einem 37-Jährigen unterwegs und wurde sofort wieder gewalttätig. Laut Polizei leistete er laut Widerstand, wobei ein Streifenwagen beschädigt wurde.

Der junge Mann kam vorübergehend in Gewahrsam. Jetzt ermittelt die Polizei unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung gegen ihn.