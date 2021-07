Hilfe für Opfer der Flutkatastrophe

Spendenwillige sorgen für Verkehrschaos in Erfurt

19.07.2021, 08:10 Uhr | t-online

Helfer sortieren Sachspenden in der Sammelstelle im Bitburger Event Center am Nürburgring (Archivbild): Auch in Erfurt war die Spendenbereitschaft groß. (Quelle: Marc John/imago images)

Riesige Solidarität: Einem Spendenaufruf der Hochwasserhilfe folgten in Erfurt deutlich mehr Menschen als erwartet. In der Weimarischen Straße kam es deshalb zu Verkehrsbehinderungen.

Zahlreiche Menschen haben sich am Sonntagnachmittag in Erfurt an einer Spendenaktion der Hochwasserhilfe beteiligt. Die Hilfsbereitschaft war dabei nach Polizeiangaben so groß, dass selbst der Veranstalter von dem regen Zulauf überrascht wurde. Weil die Lade- und Transportkapazitäten schnell ausgeschöpft waren, musste die Annahme von Sachspenden frühzeitig beendet werden, so die Polizei.

Demnach kam es durch den großen Andrang zu Verkehrsbehinderungen in der Weimarischen Straße, die nur durch eine Zufahrtsabweisung gelöst werden konnten. Auch Spendenwillige aus anderen Bundesländern waren angereist. Die Polizei dankte allen Spendern und Spendenwilligen für ihre "große Hilfsbereitschaft".