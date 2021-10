Erfurt

DGB: Homeoffice erschwert Arbeit von Betriebsräten

06.10.2021, 14:14 Uhr | dpa

Die Verlagerung von Arbeitsplätzen ins Homeoffice in der Pandemie hat viele Betriebsräte nach Einschätzung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) vor Herausforderungen gestellt. Die Kontakte zwischen den Beschäftigen und ihren Betriebsräten seien in dieser Zeit in vielen Unternehmen nicht so intensiv gewesen wie zuvor, sagte der Vorsitzende des DGB Hessen-Thüringen, Michael Rudolph. Um die Arbeit der Arbeitnehmervertretungen ging es bei einer Betriebs- und Personalrätekonferenz am Mittwoch in Erfurt.

Zwar habe es die Digitalisierung grundsätzlich möglich gemacht, Kontakte beispielsweise über Videokonferenzen aufrechtzuerhalten, so Rudolph. "Aber es hat sich auch gezeigt, dass der persönliche Austausch von Angesicht zu Angesicht durch nichts zu ersetzen ist."