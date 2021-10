Erfurt

Agrarministerium will Engagement für Insekten auszeichnen

29.10.2021, 13:19 Uhr | dpa

Thüringens Agrarministerium will das Engagement von Menschen für Bienen und andere bestäubende Insekten würdigen. Es gehe um die Auszeichnung "Bienenfreunde Thüringen", die alle zwei Jahre in Kooperation mit dem Landesverband der Imker vergeben werde, teilte das Ministerium am Freitag in Erfurt mit. Bewerbungen seien bis Ende Mai 2022 möglich. Weil 80 Prozent der heimischen Nutz- und Wildpflanzen bestäubt werden müssen, gehe der Schutz bestäubender Insekten alle an, erklärte Agrarministerin Susanna Karawanskij (Linke).