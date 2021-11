Erfurt

Teile von Parkhaus in Erfurter Klinikum eingestürzt

09.11.2021, 23:07 Uhr | dpa

Einsatzkräfte stehen vor den eingestürzten Teilen eines Parkhauses am Helios-Klinikum in Erfurt. Foto: WichmannTV/dpa-Zentralbild/dpa (Quelle: dpa)

Teile eines Parkhauses am Helios-Klinikum in Erfurt sind am Dienstag zusammengestürzt. Dabei handelte es sich nach Angaben eines Sprechers der Landeseinsatzzentrale um ein Verbindungsteil zwischen zwei Parkhausebenen aus Stahlträgern und Betonplatten. Hinweise auf verletzte Menschen gab es demnach nicht.

Spezialkräfte seien aber im Einsatz, um sicher zu gehen, dass sich nicht doch Verletzte unter den abgestürzten Teilen befänden, sagte der Sprecher am Abend. Suchhunde waren ebenfalls dabei. Auch ein Statiker war vor Ort. Hintergrund und Ursache für den Einsturz seien noch vollkommen unklar, hieß es. Das Parkhaus wurde gesperrt.