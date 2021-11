Erfurt

Münsters OB soll nach 2018 erneut Städtetagspräsident werden

18.11.2021, 01:44 Uhr | dpa

Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe soll am heutigen Tag (9.30 Uhr) erneut an die Spitze des Deutschen Städtetages gewählt werden. Der CDU-Politiker und derzeitige Vize-Präsident stellt sich zum Abschluss der 41. ordentlichen Hauptversammlung des Verbandes in Erfurt zur Wahl. Lewe, der dieses Amt bereits von 2018 bis Mitte 2019 inne hatte, ist seit 2013 im Städtetagpräsidium und seit 2009 OB in Münster. Der Deutsche Städtetag vertritt auf Bundesebene die Interessen der größeren Städte.