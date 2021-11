Erfurt

62-Jähriger wird von Auto angefahren und schwer verletzt

20.11.2021, 18:39 Uhr | dpa

Ein 62 Jahre alter Fußgänger ist von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. Der Mann wollte am Samstag in Erfurt eine Fußgängerampel überqueren, als eine 49-Jährige Autofahrerin ihn mit ihrem Wagen erfasste, wie die Polizei mitteilte. Der Fußgänger wurde mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht, die Frau erlitt einen Schock. Weitere Details zum Unfallhergang wurden zunächst nicht bekannt. Die Polizei schätzte den entstandenen Sachschaden auf rund 5000 Euro.