Erfurt

Thüringen bleibt Negativ-Spitzenreiter bei Corona-Inzidenz

15.12.2021, 08:22 Uhr | dpa

Die Corona-Inzidenz in Thüringen ist etwas gesunken, der Freistaat bleibt aber der Negativ-Spitzenreiter unter den Bundesländern. Laut Robert Koch-Institut (RKI) lag die Inzidenz am Mittwoch bei 952,6 (Vortag: 984,1). Der Wert gibt an, wie viele Neuinfektionen es je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen gegeben hat. Bundesweit lag die Inzidenz am Mittwoch bei 353.

Sieben der bundesweit zehn am stärksten betroffenen Regionen liegen in Thüringen. Die höchste Inzidenz wies am Mittwoch der Landkreis Hildburghausen mit 1690,2 (Vortag: 1442,2) aus. Sieben weitere thüringische Landkreise wiesen vierstellige Inzidenz-Werte auf.

Am Mittwoch wurden in Thüringen 27 neue Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie gemeldet. Seit Beginn der Corona-Krise sind im Freistaat 5428 Corona-Patienten gestorben.