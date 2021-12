Erfurt

Corona: Erfurt plant weitere Schließungen über Feiertage

15.12.2021, 18:08 Uhr | dpa

In Erfurt werden von Freitag an unter anderem wieder Bibliotheken und Volkshochschulen zur Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus geschlossen. In Musikschulen ist nur noch Einzelunterricht erlaubt, Freizeitsport darf nur noch im Freien stattfinden, wie die Landeshauptstadt am Mittwoch mitteilte. Das öffentliche Eislaufen wird komplett eingestellt.

Auch steht Eltern künftig frei, ob sie ihre Kinder in die kommunalen Kindergärten bringen. Freie Träger bat die Stadt, diese Regelungen unbürokratisch zu übernehmen. Auch Begegnungsstätten für Seniorinnen und Senioren bleiben ab Freitag zu, am Samstag folgt das Theater. Bis einschließlich 31. März 2022 bleiben zudem die Bürgerhäuser geschlossen.

"Die Experten sagen uns, auch basierend aus den Erfahrungen des letzten Jahreswechsels, dass uns Mitte Januar eine Explosion der Infektionszahlen bevorsteht. Daher müssen wir jetzt handeln", sagte Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD). "Wir müssen es schaffen, über die Feiertage zu kommen." Alle bisher getroffenen Maßnahmen hätten nicht dazu beigetragen, das Infektionsgeschehen merkbar einzudämmen und den medizinischen Bereich zu entlasten.

Es gehe nicht darum, planlos alles zuzumachen. "Aber wir müssen dort, wo die Infektionen nachweisbar stattfinden, angemessene Maßnahmen treffen", betonte Bausewein. Die neuen Maßnahmen gelten vorerst bis zum 14. Januar 2022. Danach werde - der aktuellen Lage entsprechend - neu beraten.

In den vergangenen sieben Tagen wurden für Erfurt rund 1800 neue Corona-Infektionen registriert. Die Daten seien allerdings nur bedingt belastbar, da etwa die Labore im Meldeverzug seien, hieß es vonseiten der Stadt. In der Kontaktnachverfolgung sei das Gesundheitsamt mittlerweile elf Tage in Verzug. Mit einem seit Mittwoch zusätzlich aktiven Team und der Unterstützung der Bundeswehr soll der Zeitverzug "wieder etwas aufgeholt werden".