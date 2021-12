Erfurt

9000 Rechnungen für öffentliche Aufträge über Online-Portal

29.12.2021, 12:37 Uhr | dpa

Firmen in Thüringen haben nach Angaben des Finanzministeriums in diesem Jahr mehr als 9000 Rechnungen an öffentliche Auftraggeber über das Internet-Rechnungsportal des Landes abgewickelt. Das Portal zur digitalen Rechnungsstellung werde vor allem von mittelständischen Unternehmen genutzt, teilte Finanzstaatssekretär Hartmut Schubert am Mittwoch mit. Diese Möglichkeit gibt es seit zwei Jahren. Nach Ministeriumsangaben empfangen alle Behörden der Landesverwaltung, alle Landkreise, knapp 600 Kommunen und weitere 60 öffentliche Einrichtungen und Zweckverbände elektronische Rechnungen.

Bei dem Verfahren können die Rechnungen über elektronische Schnittstellen eingereicht oder über die Webseite hochgeladen werden. Weil Daten direkt aus dem Rechnungssystem des Unternehmens übernommen werden könnten, verringere sich der Arbeitsaufwand für Unternehmen, so Schubert. Kosten für Papier und Porto entfielen. Bei der digitalen Übertragung komme es auch zu weniger Fehlern wie falsch eingetragene Zahlen.