Aktualisiert am 13.07.2025 - 09:09 Uhr

Aktualisiert am 13.07.2025 - 09:09 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Ein britischer Artillerie-Soldat bei einer Übung: Ein ehemaliger Top-General befürchtet in den nächsten fünf Jahren einen Angriff aus Russland. (Quelle: Ian Forsyth/Getty Images/getty-images-bilder)

Der frühere britische Generalstabschef Sir Patrick Sanders sieht Großbritannien unzureichend auf einen möglichen Krieg mit Russland vorbereitet. In einem Interview mit dem britischen "The Telegraph" warnte er vor einer "realistischen Möglichkeit" eines russischen Angriffs auf einen Nato-Mitgliedstaat bis zum Jahr 2030. Die Regierung in London müsse daher dringend handeln.