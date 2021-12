Erfurt

700.000 Booster: Impfauffrischung bei Teenagern

30.12.2021, 14:29 Uhr | dpa

Zum Jahresende knackt Thüringen die Marke von

700.000 Covid-19-Auffrischungsimpfungen. Nachdem sich bis Mittwochabend 696 335 Menschen boostern ließen, wurde im Laufe des Donnerstags das Erreichen der 700.000er-Schwelle erwartet, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Damit habe Thüringen ein wichtiges Ziel beim Boostern erreicht, erklärte Ministerin Heike Werner (Linke). Das Robert Koch-Institut gab den Anteil der Bevölkerung, der in Thüringen bislang eine Auffrischungsimpfung erhalten hat, am Donnerstag mit 32,8 Prozent an. Das ist bundesweit der viertschlechteste Wert nach Sachsen, Brandenburg und Hamburg.

Ab sofort sind in Thüringen auch Termine für Booster-Impfungen von Kindern und Jugendlichen von 12 bis 18 Jahre verfügbar. Sie können laut Ministerium im Terminportal www.impfen-thueringen.de gebucht werden. Wie für Erwachsene gilt auch für sie, dass die Booster-Impfung bereits drei Monate nach der Zweitimpfung möglich ist. Gespritzt werden sie mit dem Wirkstoff von Biontech/Pfizer. Insgesamt stehen im Terminportal derzeit landesweit rund 240 000 freie Termine für Januar zur Verfügung.

Das Ministerium betonte, dass es sich bei der Booster-Impfung für Teenager um eine Vorsorgemaßnahme mit Blick auf die für Januar zu erwartende Infektionswelle mit der Omikron-Variante handele. Die Auffrischungsimpfung schütze laut aktuellen medizinischen Erkenntnissen gut vor einer Ansteckung und sehr gut vor einem schweren Krankheitsverlauf.