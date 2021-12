Erfurt

Rekordtemperaturen zu Silvester an mehreren Thüringer Orten

31.12.2021, 16:47 Uhr | dpa

An mehreren Orten Thüringens sind die höchsten Temperaturen an einem Silvestertag seit Beginn der Aufzeichnungen gemessen worden. So meldete der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitagnachmittag 13,1 Grad an der Wetterstation Erfurt-Weimar. Der bisherige Höchstwert hatte 2017 bei 12,2 Grad gelegen. Auch in Eisenach (12,2 Grad), Artern (14,5 Grad) und Birx in der Rhön (9,0 Grad) wurden Temperaturrekorde von 2017 übertroffen. An der Sternwarte in Jena wurden 14,2 Grad gemessen. Der höchste Wert war hier laut DWD im Jahr 1925 mit 15,1 Grad verzeichnet worden.

Der DWD betonte am Freitagnachmittag allerdings, dass die Auswertung aller Tagesmessdaten bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen gewesen sei. Auch für den Neujahrstag sagte der Wetterdienst überaus milde Temperaturen mitten im Winter voraus.