Erfurt

Inflationsrate in Thüringen weiter auf hohem Niveau

12.01.2022, 10:58 Uhr | dpa

Erfurt (pda/th) - Der Anstieg der Verbraucherpreise hat sich in Thüringen im Dezember auf hohem Niveau fortgesetzt. Die Inflationsrate lag um 5,1 Prozent höher als im Vorjahresmonat, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Erfurt mitteilte. Besonders stark beeinflusst war die Entwicklung den Angaben zufolge durch deutlich gestiegene Energiepreise.

Die Preise für leichtes Heizöl waren im Dezember mit einem Zuwachs von 63 Prozent erheblich höher als im Vorjahresmonat, Kraftstoffe legten um 31,9 Prozent zu. Die in Thüringen weit verbreitete Fernwärme wurde um 23,2 Prozent teurer. Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke verteuerten sich um 6,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Besonders hohe Preissteigerungen registrierten die Statistiker bei Speisefetten und -ölen (plus 19,8 Prozent), Kaffee, Tee und Kakao (plus 12,7 Prozent) sowie Gemüse (plus 12,0 Prozent).