Erfurt

Betrunkener Autofahrer hinterlässt Spur der Zerstörung

16.01.2022, 17:03 Uhr | dpa

Ein betrunkener Autofahrer hat am Sonntag eine Spur der Zerstörung in Erfurt hinterlassen. Der 46-Jährige rammte mit seinem Auto insgesamt sieben geparkte Wagen in verschiedenen Straßen, wie die Polizei mitteilte. Erst wegen der massiven Schäden an seinem eigenen Auto kam er irgendwann zum Stehen. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 2,41 Promille an. Der Mann kam leicht verletzt in ein Krankenhaus, weitere Menschen kamen nicht zu Schaden. Er musste noch vor Ort seinen Führerschein abgegeben. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht eingeleitet.