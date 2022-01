Erfurt

Kammern: Mehr als 5900 Ausbildungsverträge in Thüringen

19.01.2022, 17:11 Uhr | dpa

Die drei Industrie- und Handelskammern (IHK) in Thüringen sehen den Abwärtstrend am Ausbildungsmarkt infolge der Corona-Pandemie gestoppt. Ende Dezember seien mehr als 5900 neue Ausbildungsverträge eingetragen gewesen, teilten die IHK in Erfurt, Gera und Suhl am Mittwoch mit. Das sei ein Plus von 5,4 Prozent im Vergleich zum Jahr 2020.

In der IHK-Lehrstellenbörse seien aktuell mehr als 1700 Ausbildungsangebote in Thüringen zu finden. Die Kammern böten bei der Bewerbung Unterstützung an - etwa mit dem digitalen Elternratgeber.