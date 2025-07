Nvidia: Das Unternehmen hat in den vergangenen Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen. (Quelle: IMAGO/Firdous Nazir/imago)

Neuer Rekord für Nvidia: Der US-Chipentwickler hat als erster Konzern weltweit einen Börsenwert von mehr als vier Billionen US-Dollar (rund 3,4 Billionen Euro) erreicht. Der Nvidia-Aktienkurs stieg am Mittwoch an der New Yorker Wall Street um gut 2,6 Prozent auf 164,07 Dollar.