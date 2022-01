Erfurt

Thüringen trotz Anstieg mit bundesweit niedrigster Inzidenz

26.01.2022, 09:17 Uhr | dpa

Eine Krankenschwester steckt ein Abstrichstäbchen in die Flüssigkeit eines Corona-Schnelltests. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Thüringen ist weiterhin das Bundesland mit der niedrigsten Corona-Inzidenz. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Mittwoch 337,3 wöchentliche Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner - nach 310,8 am Vortag. Bundesweit kletterte der Wert am Mittwoch auf einen neuen Höchststand von 940,6 (Dienstag: 894,3).

Die niedrigste Inzidenz innerhalb des Freistaats meldete das RKI für Suhl (156,6) und den Landkreis Greiz (219,3). Die meisten Neuinfektionen wurden anteilig im Landkreis Weimarer Land (532,3) registriert.

Die Gesundheitsämter in Thüringen meldeten dem RKI binnen eines Tages 1892 Corona-Neuinfektionen und 17 weitere Todesfälle. Damit wurden seit Pandemiebeginn 312 809 Corona-Infektionen in Thüringen gezählt und 6372 Menschen sind im Zusammenhang mit dem Virus gestorben.