Erfurt

Zahlreiche Veranstaltungen zum Gedenken an NS-Opfer

27.01.2022, 05:13 Uhr | dpa

Mit zahlreichen Veranstaltungen wird am Donnerstag in Thüringen der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Anlass ist der 77. Jahrestag der Befreiung des NS-Vernichtungslagers Auschwitz durch sowjetische Truppen am 27. Januar 1945. Thüringer Landtag und Landesregierung erinnern mit einer Gedenkstunde (9.30) im Landtag und einer Kranzniederlegung in der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora (14.00) an die NS-Opfer. In Eisenach ist eine Menschenkette geplant. Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) nimmt in seiner Eigenschaft als Bundesratspräsident an der Gedenkstunde im Bundestag teil.

Ramelow hatte im Vorfeld vor Teilnahmslosigkeit gegenüber den NS-Opfern gewarnt. 77 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz dürften diese nicht "beliebig für die eigenen Ansichten" instrumentalisiert werden, hatte er erklärt. Hochschulen, Forschungs- und Kultureinrichtungen in Weimar haben sich nach Hassmails und -anrufen gegen die Gedenkstätte Buchenwald ebenfalls gegen eine Geschichtsrelativierung durch Gegner der Corona-Politik gewandt. Sie haben dazu am Dienstag eine "Weimarer Erklärung" veröffentlicht.