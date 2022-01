Erfurt

Unbekannte überfallen 23-Jährigen in Erfurt

27.01.2022, 08:16 Uhr | dpa

Zwei Unbekannte haben in Erfurt einen 23-Jährigen überfallen und ausgeraubt. Der junge Mann war am Mittwochabend gegen 22 Uhr am Berliner Platz unterwegs, als er auf die beiden Täter traf, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Die Unbekannten rempelten den 23-Jährigen zunächst an und entwendeten sein Handy. Daraufhin durchsuchten sie ihr Opfer mit Gewalt und erbeuteten mehrere hundert Euro Bargeld. Von den Tätern fehlt bisher jede Spur, die Polizei ermittelt.