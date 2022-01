Erfurt

Nachfrage nach Corona-Impfungen "frustrierend" für Helfer

29.01.2022, 14:41 Uhr | dpa

Der Impfmanager der Kassenärztlichen Vereinigung, Jörg Mertz, hat sich enttäuscht über die aktuell geringe Resonanz aus der Bevölkerung auf Corona-Impfangebote gezeigt. "Es ist frustrierend für alle, die sich bei den Impfungen engagieren", sagte Mertz am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. "Man macht ein Angebot und keiner kommt." Auch die am Samstag nach mehrwöchiger Pause wieder aufgenommen Impfungen ohne Termin seien eher verhalten genutzt worden. Dennoch solle das Angebot für spontan Impfwillige auch an den kommenden beiden Samstagen aufrechterhalten werden, kündigte Mertz an.

Nach der großen Nachfrage nach Impfungen im Dezember, als Impfwillige vielerorts Schlange vor den Impfstellen standen, ist die Nachfrage zuletzt regelrecht eingebrochen. Es sei zwar damit zu rechnen gewesen, dass die Nachfrage wieder sinke, sagte Mertz. "Aber mit so einem massiven Einbruch haben wir nicht gerechnet." Derzeit würden täglich maximal um die 2500 Impftermine im Onlineportal www.impfen-thueringen.de gebucht. Am Freitag waren landesweit noch 73 000 Termine verfügbar gewesen. Thüringen gehört zu den Bundesländern mit der niedrigsten Impfquote.