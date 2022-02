Erfurt

In Erfurt kein Narrensturm aufs Rathaus wegen Ukraine-Krieg

25.02.2022, 15:47 Uhr | dpa

Wegen des Krieges in der Ukraine ist auch in Erfurt der Rathaussturm der Karnevalisten abgesagt worden. "Wir können nicht schunkelnd auf dem Fischmarkt stehen, während nur einige Hundert Kilometer weiter die Raketen einschlagen", teilte Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) am Freitag mit. In der Landeshauptstadt übernimmt die Gemeinschaft Erfurter Carneval (GEC) normalerweise am Samstag vor Rosenmontag den Schlüssel vom Rathaus, verbunden mit Schunkelmusik und Trommelwirbel. Diesmal soll er nur in kleinem Rahmen übergeben werden. Am Donnerstag zur Weiberfastnacht war bereits in Sömmerda bei Erfurt der närrische Rathaussturm wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine kurzfristig abgesagt worden.