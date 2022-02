Erfurt

Drei Verletzte nach Autounfall

26.02.2022, 10:56 Uhr | dpa

Bei einem Autounfall zwischen Azmannsdorf und Vieselbach nahe Erfurt sind drei Menschen verletzt worden. Am Freitagmorgen kam ein 24 Jahre alter Fahrer mit seinem Auto in einer Kurve von der Straße ab und fuhr in einen Graben, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Der Grund war laut den Angaben nach ersten Erkenntnissen zu hohe Geschwindigkeit. Das Fahrzeug kollidierte mit einer Böschung und blieb auf der Seite liegen. Der Fahrer sowie die beiden Mitfahrenden wurden verletzt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden, der Sachschaden beträgt schätzungsweise 20.000 Euro. Gegen den Fahrer werde wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.