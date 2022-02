Erfurt

Bauhauptgewerbe: Mehr Aufträge, weniger Umsätze

28.02.2022, 10:57 Uhr | dpa

Die Thüringer Bauwirtschaft hat im vergangenen Jahr weniger Umsatz verbucht. Das Bauhauptgewerbe erwirtschaftete 2021 bei gestiegenen Auftragseingängen Erlöse in Höhe von 2,3 Milliarden Euro, wie das Statistische Landesamt am Montag in Erfurt mitteilte. Das waren 62,4 Millionen Euro beziehungsweise 2,7 Prozent weniger als im Jahr zuvor.

Vom Umsatzrückgang waren den Angaben zufolge der Wohnungsbau sowie der öffentliche und Straßenbau betroffen. Hingegen erzielte der gewerbliche Bau ein Umsatzplus von 16,3 Millionen Euro. Die Auftragseingänge des Thüringer Bauhauptgewerbes erreichten im vergangenen Jahr einen Wert von 2,2 Milliarden Euro und lagen damit um 62,1 Millionen Euro höher als 2020.

Mit knapp 14 500 Mitarbeitern blieb die Beschäftigtenzahl im Jahresvergleich stabil.