Erfurt

Regierung informiert über Kriegsfolgen für Landwirtschaft

15.03.2022, 01:53 Uhr | dpa

Thüringens Landesregierung beschäftigt sich am Dienstag mit Folgen des Ukraine-Krieges für die Landwirtschaft. Landwirtschaftsministerin Susanna Karawanskij (Linke) und Bauernverbandspräsident Klaus Wagner wollen nach der Kabinettssitzng (13.00 Uhr) in Erfurt über zu erwartende Auswirkungen auf die Lebensmittelversorgung und Preisentwicklung in Thüringen informieren. Die Opposition im Landtag hat die Regierung bereits aufgefordert, mögliche Produktions- und Flächenstilllegungen zu überprüfen.

Das gelte auch für Vorgaben für weniger Dünge- und Pflanzenschutzmittel sowie die Ausbauziele beim Ökolandbau, verlangte die CDU-Fraktion. Die FDP-Gruppe im Landtag will die Fläche an Flussufern, die nicht bewirtschaftet werden darf, auf fünf Meter halbieren.