Erfurt

Freie Schulen sollen mehr Geld bekommen

18.03.2022, 01:49 Uhr | dpa

Grundschulen in freier Trägerschaft in Thüringen sollen mehr Geld erhalten. Das sieht eine Gesetzesänderung vor, die am Freitag (Sitzungsbeginn: 9.00 Uhr) im Thüringer Landtag zum ersten Mal beraten werden soll. Hintergrund ist eine bessere Bezahlung von Grundschullehrern an staatlichen Schulen, die der Thüringer Landtag bereits beschlossen hat und die seit August 2021 gilt. Die freien Schulen sollen nachziehen und ihre Grundschullehrer ebenfalls besser bezahlen können. Daher soll es bei der staatlichen Mitfinanzierung der freien Schulen eine Anpassung geben.

Die Evangelische Schulstiftung, die nach eigenen Angaben der größte freie Schulträger in Thüringen ist, hatte bereits vergangenes Jahr mehr Geld vom Land gefordert, um die gestiegenen Gehälter der Grundschullehrer zu bezahlen. Die Stiftung hatte die Gehälter bereits vergangenes Jahr angepasst und die Mehrkosten zunächst selbst gestemmt.