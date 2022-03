Erfurt

Bus und Bahn in Mittelthüringen werden teurer

18.03.2022, 11:09 Uhr | dpa

Wer in Mittelthüringen Bus oder Bahn fährt, muss sich ab August auf steigende Preise einstellen. Die Fahrpreise im Verkehrsverbund Mittelthüringen (VMT) sollen dann um durchschnittlich 2,87 Prozent steigen, wie der Verbund am Donnerstagabend mitteilte. Damit werde ein Teil der steigenden Kosten, etwa bei der Energie, ausgeglichen. Mit Blick auf die Preise an der Tankstelle sei die Anhebung "moderat", hieß es in der Mitteilung.

Familien sollen mit dem neuen Preismodell hingegen entlastet werden: Auf Einzel- und Vierfahrtenkarten sollen Kinder ab dem 1. August einen Rabatt von 33 statt bislang 25 Prozent erhalten. Im Gebiet des VMT befinden sich die Städte Erfurt, Weimar, Jena und Gera sowie die Landkreise Gotha, Weimarer Land, Saalfeld-Rudolstadt, der Saale-Orla-Kreis und der Saale-Holzland-Kreis.