Erfurt

Anteil an erneuerbarer Energie bei unter einem Viertel

18.03.2022, 16:43 Uhr | dpa

Der größte Teil der in Thüringen verbrauchten Energie stammt noch immer nicht aus erneuerbaren Quellen. Rechne man den Verbrauch von Strom, Wärme und Verkehr zusammen, dann stammten nur 23,4 Prozent dieses sogenannten Primärenergieverbrauchs aus regenerativen Quellen, sagte Thüringens Energie-Staatssekretär Olaf Möller (Grüne) am Freitag in Erfurt im Landtag. "Thüringen ist damit immer noch ein Energie-Importland."

Vor allem im Verkehr hänge Thüringen noch immer an fossilen Energieträgern. Anders sei die Lage beim Strom: Zwei Drittel des im Freistaat verbrauchten Stroms stamme inzwischen schon aus erneuerbaren Quellen, vor allem von Windrädern.

Die größten Potenziale für den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien im Freistaat hätten die Wind- und die Solarenergie, sagte Möller. Diese müssten genutzt werden, wenn man unabhängiger gerade auch von russischer Energie werden wolle. "Wann, wenn nicht jetzt, ist der richtige Zeitpunkt dafür", sagte Möller mit Blick auf den russischen Angriff auf die Ukraine.