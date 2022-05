Erfurt

Randalierer will Erfurter Wohnung anzünden

01.05.2022, 09:40 Uhr | dpa

Ein betrunkener Mann hat in einem Erfurter Mehrfamilienhaus randaliert und gedroht, Feuer zu legen. Der 51-jährige Bewohner des Hauses in der Innenstadt habe in der Nacht von Freitag auf Samstag mehrfach den Notrufknopf der Brandmeldeanlage gedrückt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Nachbarn alarmierten demnach die Beamten, weil der Mann im Treppenhaus randalierte. Die Einsatzkräfte mussten ihn den Angaben zufolge zunächst fixieren, weil er sich nicht beruhigte. Als der Einsatz dem Ende entgegenging, habe er plötzlich gedroht, seine Wohnung anzuzünden. Da er sich am Kopf selbst verletzt hatte, kam der Randalierer in ein Krankenhaus. Er muss sich nun wegen Notrufmissbrauchs, Sachbeschädigung und Widerstands sowie Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.