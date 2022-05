Land steckt weitere 400 Millionen Euro in Hochwasserschutz

Th├╝ringen wird in den kommenden Jahren weitere 400 Millionen Euro in den Hochwasserschutz stecken. Das sehe das neue Hochwasserschutzprogramm des Landes f├╝r 2022 bis 2027 vor, sagte Umweltministerin Anja Siegesmund (Gr├╝ne) am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Erfurt. "Th├╝ringen wappnet sich vor extremen Wettersituationen." Von der Sanierung, Erweiterung oder dem Neubau von 65 Kilometern Hochwasserschutzanlagen sollen etwa 80 000 Menschen im Freistaat profitieren. Schwerpunkte liegen an der Wei├čen Elster in Ostth├╝ringen sowie in Eisenach.