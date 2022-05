Bauen und 9-Euro-Ticket Themen im Landtag

Der Th├╝ringer Landtag besch├Ąftigt sich am Mittwoch (14.00 Uhr) damit, wie der Traum vom Eigenheim f├╝r viele Th├╝ringer finanzierbar werden k├Ânnte. Die CDU-Fraktion hat dazu eine Aktuelle Stunde beantragt. Sie wirft der rot-rot-gr├╝nen Landesregierung eine verfehlte Bau- und Wohnungspolitik vor. Hintergrund ist, dass die Zahl der Bauantr├Ąge f├╝r Einfamilienh├Ąuser in den ersten Monaten dieses Jahres um 12,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sank. Weitere Aktuelle Stunden besch├Ąftigen sich mit der Situation von behinderten Menschen in Th├╝ringen und dem von der Bundesregierung geplanten 9-Euro-Ticket.