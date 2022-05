Unfallexperte rät: Behutsam in die Motorrad-Saison starten

Der Unfallexperte Achmed Leser vom T├ťV Th├╝ringen hat zu einem behutsamen Start in die diesj├Ąhrige Motorrad-Saison geraten. Er empfahl den Bikern, sich zum Saisonbeginn mit Besonnenheit erneut an das Fahrverhalten ihrer Maschinen heranzutasten. "Das Gef├╝hl f├╝r Bremse und Kurvenfahren will nach der langen Pause erst wieder erlernt werden", erkl├Ąrte er am Donnerstag in Erfurt. Schlagl├Âcher und Stra├čensch├Ąden seien eine zus├Ątzliche Gefahr f├╝r Zweiradpiloten, gerade in schlecht einsehbaren Kurven.