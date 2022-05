Verband: Zum 9-Euro-Ticket Buslinien für Pendler schaffen

Der Verband Mitteldeutscher Omnibusunternehmen hat flankierend zum geplanten 9-Euro-Ticket Buslinien auf Bundesstra├čen und Autobahnen gefordert. "Wer die Verkehrswende will, muss klotzen", sagte Gesch├Ąftsf├╝hrer Tilmann Wagenknecht am Freitag. Busse k├Ânnten die Pendlerparkpl├Ątze anfahren und die Berufspendler einsammeln. Das sei in Th├╝ringen vor allem entlang der A71 (Sangerhausen-Schweinfurt) sinnvoll, da es dort keinen parallelen, schnellen Eisenbahnverkehr gebe.