Thüringer Klimapavillon hat wieder Saison: Beratungsangebote

Die neue Saison f├╝r den Th├╝ringer Klimapavillon hat begonnen. Umweltministerin Anja Siegesmund (Gr├╝ne) er├Âffnete ihn am Samstag an seinem diesj├Ąhrigen Standort auf dem Petersberg in Erfurt. Dort k├Ânnen sich Interessierte bis zum 7. Oktober ├╝ber Themen rund um den Klimaschutz informieren. Geboten werden unter anderem Vortr├Ąge und Diskussionen zu Photovoltaik, umweltschonendem Verkehr, M├Âglichkeiten klimagerechten Heizens und zum G├Ąrtnern in der Stadt. Dazu werden auch bekannte Wissenschaftler erwartet.