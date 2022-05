Schramm: Ukraine-Krieg schändet Ansehen einstiger Befreier

Der Vorsitzende der j├╝dischen Landesgemeinde in Th├╝ringen, Reinhard Schramm, hat die "├╝berragende historische Bedeutung" des 8. Mai 1945 als Tag der Befreiung Europas vom Nationalsozialismus betont. Diese k├Ânne auch nicht durch den russischen Angriffskrieg gegen das ukrainische Volk in Frage gestellt werde, sagte Schramm am Sonntag bei einer Gedenkveranstaltung in Erfurt. "Und doch sch├Ąndet dieser Krieg das Ansehen einstiger Befreier", hie├č es im Redemanuskript. Unter dem Eindruck des Ukraine-Kriegs wurde in Th├╝ringen an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 77 Jahren erinnert.