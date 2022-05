Thüringer Museen mit Besucherplus: Auftakt für Museumstag

Die Th├╝ringer Museen sind nach pandemiebedingten Schlie├čungen und Einschr├Ąnkungen erfolgreich in die Saison gestartet. "Wir haben das Vor-Pandemie-Niveau wieder erreicht", sagte die Vizepr├Ąsidentin des Th├╝ringer Museumsverbandes, Franziska Zsch├Ąck, am Dienstag. Zum Teil seien sogar Zuw├Ąchse bei den G├Ąstezahlen von zehn bis 20 Prozent verzeichnet worden. Auch von Schulklassen gebe es eine rege Nachfrage nach einem Ausflug ins Museum.

Die rund 220 Th├╝ringer Museen z├Ąhlten vor der Pandemie nach Angaben von Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) j├Ąhrlich rund vier Millionen Besucher. Der diesj├Ąhrige Internationale Museumstag sei eine Einladung, wieder in die Museen zu gehen und deren Sammlungen zu entdecken. Der bundesweite Auftakt f├╝r den Museumstag wird am Sonntag auf Schloss Burgk im ostth├╝ringischen Schleiz gefeiert.

In ganz Deutschland beteiligen sich rund 1000 Museen mit mehr als 2500 analogen und digitalen Aktionen. In Th├╝ringen warten den Angaben zufolge 51 H├Ąuser mit mehr als 140 Aktionen wie speziellen F├╝hrungen, Tanz in historischen Kost├╝men oder einem Fr├╝hlingsfest mit Kunsthandwerkern auf.