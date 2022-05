Erfurt Forderungen zum Internationalen Tag der Pflege am 12. Mai Von dpa 11.05.2022 - 14:13 Uhr Lesedauer: 2 Min. Heike Werner (Linke), Th├╝ringer Ministerin f├╝r Arbeit, Soziales, Frauen und Familie. (Quelle: Michael Reichel/dpa/dpa-bilder)

Anl├Ąsslich des Internationalen Tags der Pflege am Donnerstag hat sich Th├╝ringens Gesundheitsministerin erneut f├╝r eine Pflegevollversicherung ausgesprochen. In eine solche Vollversicherung w├╝rden alle Menschen in Deutschland nach dem Vorbild der Krankenversicherung mit ihrem Einkommen einzahlen. Die Pflege brauche deutlich mehr Personal, sagte Heike Werner (Linke) am Mittwoch in Erfurt. "Damit dies nicht zu unbezahlbaren Ausgaben f├╝r den Einzelnen f├╝hrt, brauchen wir die Pflegevollversicherung." Die neue Bundesregierung m├╝sse L├Âsungen finden - "und zwar besser gestern als heute". Verbesserungen brauche es auch im ambulanten Bereich und im Bereich der pflegenden Angeh├Ârigen.

In Th├╝ringen waren Ende 2019 insgesamt 34 070 M├Ąnner und Frauen im Pflegedienst besch├Ąftigt. Das teilte das Statistische Landesamt in Erfurt am Mittwoch mit. Knapp ein Drittel der Besch├Ąftigten arbeitete in Vollzeit, die Mehrheit in Teilzeit. Rund f├╝nf Prozent waren den Angaben zufolge geringf├╝gig besch├Ąftigt. Das Personal war mit der Pflege von insgesamt 135 592 Pflegebed├╝rftige im Sinne des Sozialgesetzbuches betraut.

"Im Jahr 2035 werden - konservativ gerechnet - in Th├╝ringen ein Drittel mehr Menschen pflegebed├╝rftig sein als jetzt", sagte die gesundheitspolitische Sprecherin der Gr├╝nen-Fraktion im Th├╝ringer Landtag, Babette Pfefferlein. Damit steige der zuk├╝nftige Besch├Ąftigungsbedarf in der ambulanten und station├Ąren Pflege immens. Es brauche dringend eine Verbesserung der Arbeits- und Rahmenbedingungen, um mehr Menschen in Pflegeberufe zu bringen.